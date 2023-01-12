Культура

26 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник за новогодние праздники

Псковский музей-заповедник за новогодние праздники посетили почти 26 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Самым популярным объектом традиционно стал Псковский кремль, который принял почти 10 тысяч гостей. Более 4 тысяч человек посмотрели выставки и экспозиции главного здания музея-заповедника на улице Некрасова, в том числе в Картинной галерее и Поганкиных палатах. Третьим местом по популярности у туристов стал Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, который посетили 1,5 тысячи человек.

Псковский музей-заповедник в выходные дни провел 50 культурно-массовых мероприятий. Среди впервые представленных можно выделить детскую программу «Елка в старом доме» и вертеп в Поганкиных палатах, которые посмотрели почти 1 тысяча человек. Бал в Приказных палатах привлек внимание 100 с небольшим жителей и гостей города. Инструментальный концерт в Кремле «Новогодний калейдоскоп» и «Кремлевский квиз» также прошли при полных залах. В Палатах у Сокольей башни все дни новогодних праздников работали мастер-классы для детей и родителей. Среди выставок особой популярностью пользовались «Клады великих потрясений» в Поганкиных палатах.

По отзывам посетителей, все новые форматы пришлись им по душе, особый интерес вызвали авторские программы и экскурсии. Напомним, что все мероприятия были доступны по Пушкинской карте, оформить которую молодые люди от 14 до 22 лет могут на портале Госуслуги.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на сегодняшнем брифинге рассказала об итогах новогодних праздников. В частности, она пояснила, что музеи страны в первую декаду января посетили более 1 миллиона человек, из которых 100 тысяч воспользовались Пушкинской картой.