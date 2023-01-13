Культура

Рождественский бал состоится в Псковской областной библиотеке имени Каверина

Рождественский бал состоится в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Вы думаете, что новогодние праздники закончились? Конечно нет! Приглашаем детей (от 6 лет) и их родителей на Рождественский бал. Это будет самый настоящий бал: красивые наряды, дамы и кавалеры, танцы, музыка, святочные развлечения, шарады, фанты и многое другое», - рассказали в библиотеке.

Мероприятие состоится 19 января в 17:00 в Доме губернатора по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 7а. На мероприятие необходима предварительная запись по телефону: 8-953-235-28-03 или в сообщениях группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».