Культура

Авторская экскурсия в память о Юрии Спегальском пройдёт в Пскове 15 января

Авторская экскурсия «Памятники и память. Ю. П. Спегальский. Архитектор, реставратор, художник», приуроченная ко дню памяти мастера, пройдет в Пскове 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В рамках экскурсии можно узнать о памятниках псковской архитектуры, в реставрации и изучении которых принимал непосредственное участие Юрий Спегальский, его бесценном вкладе в дело возрождения Псковщины, проникнитесь особым духом человека, отдавшего всего себя ради любимого города», – рассказали в музее-заповеднике.

Экскурсия является логическим продолжением основных тем экспозиции музея-квартиры Спегальского и дает возможность ближе познакомиться с делом его жизни.

Стоимость: 400 рублей за человека – взрослые, 300 рублей за человека – школьники и студенты, в том числе по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке. Музей-заповедник уточняет, что на экскурсию осталось пять билетов.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.