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Культура

Псковским старшеклассникам предлагают обсудить фильм «Гром: Трудное детство»

13.01.2023 20:19|ПсковКомментариев: 0

Литературные игры, рождественские программы и театральные постановки представят участникам проекта «Культура для школьников» в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, 16 января в 15.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоится литературно-художественная программа БиблиоТеатра «Прямая речь» «Звезда и смерть Федора Сологуба», посвященная 160-летию поэта и писателя. Поскольку его творчество изучается на уроках литературы, программа будет интересна старшеклассникам.

«Авторы сценария раздвигают границы и объемы школьного материала. Многие знают Сологуба как автора "Мелкого беса", но не всем известно, что он был самобытным поэтом Серебряного века, чьим творчеством восхищались Александр Блок и другие мастера изящной словесности», - говорится в анонсе.

18 января в 14.00 в голубом зале Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова состоится познавательный спектакль «Волшебный маскарад» детской театральной студии «Позитив» в рамках проекта «От Рождества до Крещения». 

24 января в 15.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет День военных профессий, который организует и проведет заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева. Тема встречи — инженерные войска, их история, назначение, герои и подвиги. В мероприятии примут участие школьники, члены молодежного движения «Юнармия», ветераны боевых действий.

25 января в 10.00 состоится час памяти «Блокада день за днем», его проведет заведующая отделом гуманитарной литературы Ирина Чернявская. Она представит книги о жизни в осажденном городе и о том, как дети наряду со взрослыми боролись за победу. Маленьким зрителям будет интересны исторические факты о работе школ в годы блокады, о котах, спасших город и о знаменитом Ленинградском зоопарке, с обитателями которого умирающие от голода ленинградцы делились последним куском хлеба.

15 января в 12.00 в библиотеке — Центре детского чтения состоится показ и обсуждение фильма «Гром: Трудное детство» (16+), в котором приглашают поучаствовать старшеклассников. Зрители окунутся в атмосферу Петербурга 90-х годов прошлого века. В программе: просмотр и обсуждение фильма, беспроигрышная лотерея с большим призовым фондом, комиксы «Майор Гром», «Чумной Доктор», игра мафия по мотивам «Майора Грома».

В рамках эколого-просветительского туристического проекта «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области» в детской экологической библиотеке «Радуга» будет работать библиокафе. Юные экологи поговорят о яблоках, их пользе и способах применения. Даже название у программы вкуснее не бывает: «Яблочко простое, вкусное и наливное». Представители фермерского хозяйства «Сады на Кудебе» расскажут, как выращивают и перерабатывают яблоки, какие сорта самые вкусные, а какие — самые полезные. Пройдет также презентация выставки-инсталляции «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области». Встреча состоится 17 января в 13.00.

О русских композиторах, чьи произведения наполнены зимними мотивами, можно узнать на встрече в музыкальной гостиной в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева 26 января в 17.00. Речь пойдет о музыке Чайковского, Римского—Корсакова, Лепина, Свиридова. В программе чтение стихов и музыкальные номера.

31 января лекцию для любознательных школьников «Исследования поселения викингов Горожане (Новосокольнический район)» прочитает начальник отдела полевых исследований ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов. Место встречи — историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Начало в 16.00.

16 января в 12.00 в Великолукской городской детской библиотеке имени А. Гайдара юные читатели смогут принять участие в игре «Сказки на все времена». Ребята ответят на вопросы по произведениям Шарля Перро, выполнят задания по составлению иллюстраций, посмотрят отрывки мультфильмов.

19 января в 12.00 в библиотеке семейного чтения города Великие Луки пройдет литературная игра «Тайна золотого ключика», посвященная 140-летию со дня рождения Алексея Толстого. Ребята отправятся в увлекательное путешествие по произведению «Золотой ключик», примерят на себя роли героев и узнают много нового и интересного.

Есть, что предложить школьникам и Псковскому областному центру народного творчества. 19 января в 18.30 там пройдет молодежная вечорка «Крещенский вечерок». Гости узнают, как позвать «чужаков», гадать на суженого-ряженого, участники ансамбля «Уграда» расскажут об одном из самых популярных святочных гаданий в старину — подблюдном. На вечерку также прибудет званый гость — Кузнец, который покажет, как в старину «перековывали» старых гостей на молодых. Всех гостей мероприятие ждет угощение — традиционное святочное блюдо «сочиво».

В Доме ремесел продолжает работу выставка «Чудное представленье — всем на удивленье». Посетители увидят авторских кукол мастеров Псковского кукольного дома. «Здесь и любимые с детства персонажи — Лелька и Минька, и медведи на велосипеде, цирковые лошадки, загадочная гадалка, утонченная балерина, фокусники и клоуны. Душа экспозиции — рыжеволосая принцесса цирка с зеркальным сердцем. Каждый посетитель выставки может заглянуть в него, тем самым передать принцессе цирка свои мечты, которые обязательно сбудутся», - отметили организаторы.

Теги: #Псковская область #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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