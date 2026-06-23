Фестиваль «Свет и тени Бунина» состоится в Пскове 26-27 июня

Бунинские чтения и фестиваль «Свет и тени Бунина» состоятся 26-27 июня в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова (Псков, улица Профсоюзная, 2), сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фестиваль пройдет в Пскове, Себеже и Себежском муниципальном округе, продлится два дня и объединит на своих площадках филологов, художников, литературоведов, писателей и поэтов, актеров и всех, кто увлечен творчеством первого русского писателя, удостоенного Нобелевской премии по литературе.

Организатор фестиваля – Псковская областная универсальная научная библиотека. Мероприятие состоится при поддержке министерства культуры Псковской области, администрации Себежского муниципального округа и Псковского государственного университета.

26 июня, в пятницу, на площадке областной библиотеки состоятся VII Бунинские чтения — ключевая научная часть фестиваля «Свет и тени Бунина». Впервые за свою историю (чтения проводятся с 2012 года) мероприятие объединит академические дискуссии с театром, живописью и экскурсией по бунинским местам.

Кульминацией фестиваля станет выездное мероприятие в Себежском округе, где летом 1912 года жил и работал будущий нобелевский лауреат.

Среди гостей, которые примут участие в чтениях в очном формате – кандидат филологических наук Наталья Меркурьева (Орел), преподаватель русского языка и литературы, заведующий музеем Александр Назаров (Санкт-Петербург) и гастроисследователь из Москвы Ольга Дорофеева.

Настоящим подарком для любителей творчества Бунина станут две литературно-художественные программы в рамках проекта регионального центра чтения «БиблиоТеатр «Прямая речь», которые пройдут с участием известных актеров театра и кино из Санкт-Петербурга. Ведущая – Нина Яковлева.

Первая программа - «Иван Бунин. Пространство и время» - пройдет 26 июня в 15.00 в рамках просветительского цикла «В контексте классики». Авторы представят поэзию Ивана Бунина через краски и музыку. Зрители увидят, как синтез искусств способен раскрывать все грани творчества великого мастера слова, которого критики называли живописцем в поэзии. В программе заняты лауреат премии «Золотой софит» Николай Яковлев и актриса Алина Репп (Санкт-Петербург).

В основе сценария второй программы «Иван Бунин. Бег времени» - документальный роман-эссе «Окаянные дни» и труды ведущих буниноведов Олега Михайлова и Николая Мельникова. Рассказ будет сопровождаться видеорядом из фотографий и кадров исторической кинохроники. Прозвучат стихотворения разных лет, отрывки из романа «Жизнь Арсеньева», за который Бунин получил звание лауреата Нобелевской премии по литературе.

Зрителей ждут 27 июня в 15.00 в актовом зале областной библиотеки на Профсоюзной, 2.

Также в программе фестиваля - награждение победителей творческой лаборатории «Свет и тени Бунина», в которой принимали участие молодые псковичи в возрасте от 14 до 35 лет, мастер-класс по графическому иллюстрированию с художником Ольгой Руденко, тематические выставки.

Вход на все мероприятия свободный.