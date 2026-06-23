Каменная летопись на ощупь: в Изборске протестируют экскурсию для незрячих

Тестирование специальной адаптированной экскурсии для незрячих и слабовидящих людей состоится сегодня, 23 июня, в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

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Данное мероприятие является частью работы проекта «Путешествие без барьеров», которая направлена на знакомство с историческим наследием людей, кто воспринимает мир через прикосновения, запахи и звуки. Превратить величественную Изборскую крепость, каменные стены и живописные склоны Городищенского холма в доступную историю поможет методика «тифлокомментирования». Впервые люди с глубокими нарушениями зрения смогут в прямом смысле прикоснуться к прошлому: ощутить фактуру древней кладки, услышать легенды о Труворе, вдохнуть ароматы луговых трав, растущих на валах.

«Наша задача — не просто провести экскурсию, а дать возможность незрячим людям составить максимально полную картину этого сакрального места в своем воображении», — отмечают организаторы. «Изборск – это вторая экскурсия, которую мы готовим для адаптации национального турмаршрута «Александр Невский – имя России» для людей с нарушением зрения», — комментируют в музее.

Адаптированная экскурсия разработана Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого с участием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Экспертную и методическую поддержку при разработке экскурсии и проведении тестирования оказывают министерство туризма Псковской области, Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

Проект «Путешествие без барьеров» направлен на адаптацию национального туристического маршрута «Александр Невский – имя России» для людей с ОВЗ и реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в партнерстве с министерствами туризма и социальной защиты Псковской области, Туристского информационного центра Псковской области, Псковскими отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.