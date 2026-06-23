Квест по маршрутам «Книжного пути» смогут пройти юные псковичи в Детском парке

Второй день квеста по путеводителю по маршрутам «Книжного пути – 2026» пройдет в псковском Детском парке (Октябрьский проспект, дом 9а) завтра, 24 июня, с 11:00 до 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

Программа «Читающих шатров» в Пскове

Поиски маршрутов с Евгенией Русиновой «Долгая дорога — домой?». В диалоге с писательницей гости мероприятия смогут узнать, как и почему герои книг и сами писатели отправляются в путешествие, какие испытания и необыкновенные истории ждут путников на пути и почему так приятно возвращаться домой, а также смогут задуматься о своих путешествиях и вдохновитесь на новые маршруты.

Поиски ответов с Хельгой Патаки «Зачем выворачивать город наизнанку?». С писательницей и автором неожиданных экскурсионных маршрутов можно будет поразмышлять о том, как увидеть необычное в привычном, как и зачем открывать и присваивать удивительные места. Можно будет оглянуться и увидеть город по-новому.

Мастер-класс Леси Улановой «Как создавать героев, в которых веришь?». Художница-иллюстратор расскажет, как рождаются ее герои-путешественники, и поделится мастерством следовать за героями придуманных участниками мастер-класса историй.

Особые события «Книжного пути»

«Это наш дом»: команды – лидеры чтения из детских библиотек Выборга, Вырицы, Кировска, Луги, Приозерска, Сланцев, Тихвина и Тосно представят «Гения Места» и самые значимые места своих районов.

«Новые книги для нового чтения»: читатели и библиотекари, эксперты детской и подростковой литературы познакомят с лучшими современными изданиями, авторами, издательствами. Гости мероприятия смогут узнать, что «Нравится детям Ленинградской области» (знак «Нравится детям Ленинградской области» вручается ежегодно 10 самым значимым книгам года, по мнению подростков), а также узнают, почему читатели выбирают эти книги, какие темы, герои им нравятся, какие проблемы их волнуют.

«Возьмем с собой! Выставка книг для хорошего путешествия»: коллекция лучших книг издательств «Детское время» и «Самокат».

Посетители «Читающих шатров» смогут ознакомиться с лучшими путеводителями по Ленинградской области и посмотреть книги, посвященные Петербургу, для всей семьи, а также совершить книжные путешествия по Байкалу и Уралу и познакомиться с лучшими современными художниками.

«Наше совершенное путешествие»: квест по путеводителю по маршрутам «Книжного пути – 2026».

«Разгадайте все тайны и загадки!» — призывают организаторы мероприятия.

Квест по путеводителю по маршрутам «Книжного пути – 2026» проходит с 23 по 26 июня. Программа мероприятия проходит по маршруту: Санкт-Петербург – Выра – Сиверский – Псков –Михайловское (Пушкинские Горы) – Остров – Луга.

Подростки – читатели детских библиотек Ленинградской области из Выборгского, Гатчинского (Вырица), Кировского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов Ленинградской области приглашают присоединиться к движению читающих, чтобы узнавать родной край и находить источники вдохновения и творчества, чтобы вести диалоги с писателями Хельгой Патаки, Евгенией Русиновой и художницей-иллюстратором Лесей Улановой.