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Лауреатами театрального фестиваля в «Михайловском» стали коллективы из Псковской и Кировской областей 

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В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец».

Победители «Бугровского гарнца»-2026 — артисты из театральной студии «Лукоморье». Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, дипломы лауреатов I степени в разных номинациях получили образцовая театральная студия «Дебют» из Белохолуницкого дома культуры (Кировская область) и две псковские труппы — детская театральная студия «Лукоморье», работающая при Пушкинском заповеднике, и театральный коллектив «Рампа» из Покровского дома культуры (Красногородский район). В Пушкинском заповеднике особо отметили, что в Год единства народов России красногородский любительский театр инсценировал рассказ «Самовар» Яакко Ругоева— карельского советского писателя, который писал в том числе и на финском языке и перевёл на финский «Слово о полку Игореве».

Сцена из спектакля «Самовар». Театральный коллектив «Рампа»

В музее также порадовались за своих дебютантов — музейный театр «На галёрке с Пушкиным». Самодеятельные артисты меньше года занимаются с сотрудником «Михайловского», профессиональным режиссёром Дариной Дементьевой, однако уже их первый спектакль «Девица К.И.Т.» по двум из повестей «Покойного Ивана Петровича Белкина» члены судейской коллегии удостоили диплома II степени. 

В музее особо отметили, что в жюри фестиваля «Бугровский гарнец» в этом году были приглашены такие видные специалисты, как Ольга Великанова — актриса, худрук актерского курса МГТУ—МАСИ и режиссёр-педагог «Электротеатра Станиславский»; Александр Дубравин — артист театра и кино, актёр «Романтического театра Юрия Томошевского»; Михаил Драгунов — актёр театров «Русская Антреприза им. Андрея Миронова» и «Комедианты», обладатель премии «Овации». 

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