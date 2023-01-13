Культура

Владимир Потресов представил в Пскове свою новую книгу

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) состоялась презентация новой книги Владимира Потресова «Александр Сергеевич Потресов. Семейная хроника. 20 век». Псковским читателям книгу представили автор, а также его дочь и художник-оформитель этого издания Юлия Потресова, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Как отметили псковские библиотекари, новая книга Владимира Потресова издана в лучших традициях классической русской культуры. А самого автора они аттестовали читающей публике как «москвича по происхождению и псковича по призванию».

Новая книга представляет собою историю московской семьи Потресовых. Владимир Потресов рассказал, что этот древний знатный род ведёт своё начало ещё с времён Ивана Грозного – из огнищан. Вот почему родители Владимира Потресова старались как можно меньше рассказывать ему о предках, желая уберечь своих детей от неприятностей в советское время. И только когда Владимир Потресов вырос и занялся изучением своей родословной, он узнал, что знаменитый меньшевик, один из основателей РСДРП и издателей газеты «Искра» Александр Николаевич Потресов приходится ему троюродным прадедом. Заодно Владимир Потресов понял, почему его отец вынужден был в молодости сменить так много специальностей и не смог получить высшее образование. Ему, конечно же, мешало его дворянское происхождение и родство с человеком, который был ярым критиком советского строя.

Вспоминая своё детство на улице Большая Молчановка рядом с Арбатом, Владимир Потресов рассказал, что его семья жила в коммуналке вместе с ещё девятью семьями. И ещё раз восхитился своим отцом, который вырос в «тепличных» условиях в семье знаменитого московского журналиста и театрального критика, но впоследствии нисколько не тяготился убогим советским бытом и смог прожить богатую впечатлениями жизнь. По словам Владимира Потресова, его отец особенно любил путешествовать и буквально влюблялся в новые города, как влюбился в своё время в Псков. А влюбившись, подолгу придумывал, как лучше запечатлеть в фотографиях красоту полюбившихся ему мест.

Дочь Владимира Потресова Юлия добавила к этому, что дед всегда был семейной легендой, а поскольку его звали Александр Сергеевич, то она себя с детства ощущала внучкой самого Александра Сергеевича.

Псковичи спросили у неё, как долго велась работа над новой книгой. Юлия ответила, что, как и все книги, которые она делает вместе с отцом в издательстве «ПАЛЬМИР», эта была создана очень быстро – всего за пять месяцев. А Владимир Потресов, наоборот, сказал, что они с дочкой делали новую книгу очень медленно – целых пять месяцев.

Владимир Потресов также объяснил, какова структура его новой книги, а после показал читателям библиотеки на Конной два коротких фильма.

Документальный фильм «Гибель Арбата» основан на фотографиях Александра Потресова и сохранившейся кинохронике. Это воспоминание об арбатских домах, которые были снесены после войны. Владимир Потресов сказал, что с одной стороны жалеет, что они не дожили до нашего времени, а с другой считает, что они и не имели никаких шансов дожить, потому что были построены на скорую руку и к середине прошлого века превратились в малопригодные для жилья и неподдающиеся ремонту развалюхи.

Анимационный фильм «Собачья площадка» - ещё одно трогательное воспоминание об этих развалюхах. Это дипломная работа младшей дочери Владимира Потресова Дарьи – мультфильм про треугольную площадь на скрещении трёх арбатских переулков, на месте которой теперь находится проезжая часть Нового Арбата.

Встреча в библиотеке завершилась автограф-сессией.

Александр Потресов (1902 — 1972) — известный советский фотограф, художник, писатель и путешественник. Родился в Москве в семье Сергея Потресова (1870—1953) — журналиста, театрального и литературного критика, официального обозревателя Московского художественного театра, известного под псевдонимом Сергей Яблоновский, который входил в Комиссию по организации Русского народного университета в Париже и долго преподавал в нём (1921—1940).

Расцвет творчества Александра Потресова как фотографа произошел уже в послевоенные годы. Им созданы большие галереи фоторабот об архитектурных шедеврах Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Владимира, Суздаля, Ростова.