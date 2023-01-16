Культура

Стать автором открытки к 23 февраля для лимитированной серии предлагают псковичам

Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию во Всероссийском конкурсе рисунков «Защитники Отечества». Участникам творческого состязания предлагают нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Заявки на конкурс принимают до 12 февраля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Рисунки должны соответствовать тематике конкурса – изображать героев прошлого или современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника - георгиевскую ленту, лавровую ветвь, звезду. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.

Творческое состязание проводят в пяти возрастных категориях – 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет, а также взрослые – 18 лет и старше.

На сайте Музея Победы создадут виртуальную выставку открыток, и с 17 до 23 февраля все посетители сайта культурной площадки смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. А лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Итоги конкурса подведут 24 февраля. Все участники получат именные сертификаты, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и памятные сувениры.