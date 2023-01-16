Культура

Псковичей приглашают на авторскую экскурсию, посвященную Ленину

Авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина» пройдет 21 января в 13:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в программе обязательное посещение мемориального музея-квартиры вождя мирового пролетариата.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Во время экскурсии сотрудники музея расскажут, где и с какой целью в Пскове в 1900-м году останавливался Владимир Ульянов (Ленин), приоткроют тайну родственных связей между будущим советским писателем Вениамином Кавериным и хозяином квартиры Лурьи, познакомят с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX-XX веков.

Особое внимание будет уделено архитектуре и памятникам губернского Пскова и, самое главное, путешествию по съемной квартире, в которой хранится память о кратком визите Владимира Ленина. Экскурсия поможет проникнуться духом того времени, разузнать самые интересные и необычные факты о жизни Ленина и тех чувствах, что испытывал будущий вождь революции в те далекие дни.

Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 200 руб./чел. – школьники и студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке. Место встречи: у памятника В.И. Ленину на площади Ленина (перед ПсковГУ). Сотрудник музея будет стоять с табличкой «Экскурсия». Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.