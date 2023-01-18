Культура

Выполненные древесным углем графические работы представят в псковской библиотеке

Выставка «На угле» члена Союза художников России Николая Захарова откроется в в Центральной городской библиотеке 20 января в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В экспозиции представят 25 графических работ, выполненных древесным углем. «Рисунки углем считаются "брутальными", с мужским характером, в них остается та примитивная сила и тайна, которую мы наблюдаем в первых наскальных рисунках наших предков, ведь кусок обгоревшего дерева, пожалуй, первый художественный материал, который человечество стало использовать для рисования. С помощью такого незатейливого материала создавались произведения невероятной красоты. Искусство рисовать таким инструментом необъятно», - рассказали в библиотеке.

Фантастические черные линии на белой бумаге, изображающие простой силуэт, чью-то тень, очертания домов, деревьев, святынь и древностей Пскова и других городов - все это можно увидеть на выставке Николая Захарова - художника, родившего в Омске и почти четверть века живущего в Пскове, заметили организаторы.

Выставка продлится до 10 февраля.