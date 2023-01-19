Культура

От Пушкина до митрополита Тихона: «Михайловское» готовит в Пскове новую выставку

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» готовит к открытию выставку работ псковского художника Сергея Руднева. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, экспозиция будет развёрнута в Пскове, в интерьерах областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова. Называется она «Дорогами Пушкина».

Фото: «Михайловское»

Как конкретизировали в музее, в экспозицию включены 15 портретов: художники, архитекторы, деятели искусства и культуры от Пушкина до митрополита Тихона. Важно, что все герои этих работ Руднева — михайловский «домовой» С.С. Гейченко, «реставратор всея Руси» С.В. Ямщиков, архитектор Ю.П. Спегальский, художники В.М. Звонцов, С.Н. Репин, П.Т. и Н.П. Фомины, плодотворно работавшие в Святогорье, литератор В.Я. Курбатов, многие другие — так или иначе связаны с Псковской землёй. Постоянные жители или частые гости псковских пушкинских мест, все они работали на их благо и во имя их красоты и славы.

Портреты выполнены в смешанной технике, в оригинальной манере, присущей их автору — потомственному художнику, выпускнику Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, уроженцу северной столицы, не так давно переехавшему в Псковскую область.

В музее уточнили, что выставка «Дорогами Пушкину» в ПОУНБ создана к 120-летию со дня рождения С.С. Гейченко, которое музей будет отмечать в наступившем году, и навстречу 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина в следующем, 2024 году. «Эта связь праздничных дат напоминает нам о том, что все мы потомки и наследники Пушкина, идущие вслед за ним», — отмечается в пояснительной записке к экспозиции.

Открытие выставки назначено на 25 января, на 15.00. Планируется, что в ПОУНБ эта экспозиция будет открыта до 7 февраля. Вход на неё — свободный для всех желающих.