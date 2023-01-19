Культура

Классическая и современная музыка звучала в интерьерах музея Печор

Концерт классической и современной музыки «Крещенское крещендо» состоялся в музее истории города Печоры 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это был третий концерт в рамках цикла программ «За музыкой в музей». В нем приняли участие студенты 2-го курса музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург).

Произведения русских, советских и европейских композиторов прозвучали в исполнении Варвары Орлеанской (фортепиано), Софьи Мальцевой (фортепиано), Марии Бадмаевой (виолончель), Аглаи Потаповой (флейта).

«Мы благодарим наших друзей из Санкт-Петербурга, с которыми у нас сложились хорошие дружеские отношения, за прекрасный концерт. Особые слова признательности организатору и педагогу Ольге Орлеанской, в сотворчестве с которой и родилась программа "За музыкой в музей"», – рассказала директор музея истории города Печоры Наталья Изборская.

Следующий концерт в музее истории города Печоры с участием студентов музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова состоится накануне празднования 150-летия композитора Сергея Рахманинова.