Культура

«Михайловское» представляет пушкинские работы автора картины «Отдых после боя. Василий Тёркин»

Новую выставку из большого проекта интернет-проекта «Художник и музей» открыли в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня подписчикам и посетителям паблика решили представить пушкинские картины Юрия Непринцева. Этот советский живописец и график, педагог известен многим, даже далёким от изобразительного искусства людям по одной из своих военных картин «Отдых после боя. Василий Тёркин».

До Великой Отечественной Юрий Непринцев, уроженец Тифлиса, успел окончить Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Уже тогда пушкинская тема стала одной из самых важных для молодого художника, а его дипломной работой стало полотно «А. Пушкин в селе Михайловском». Эту картину Всесоюзный музей А.С. Пушкина выкупил у автора специально для музея-заповедника в Святогорье, однако в годы войны она была утрачена.

Сейчас работы мастера, народного художника СССР (1965), лауреата серебряной медали Академии художеств СССР (1963) хранятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, во многих государственных и частных коллекциях в России, Германии, Италии, Китае, США, Франции, Японии и других странах. В фондах «Михайловского» также есть несколько его произведений.

Юрий Непринцев. Усадебный пейзаж. Михайловское. Роща (1957). Из фондов «Михайловского»

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, Пушкинский заповедник регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших поэта и его любимое Михайловское. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.