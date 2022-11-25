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Культура

«Михайловское» знакомит интернет-пользователей с мастером «тающей графики»

27.11.2022 14:23|ПсковКомментариев: 0

Ко дню рождения выдающегося художника-графика, петербуржца Вадима Смирнова (27 ноября 1925 — 26 января 1990) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» представляет небольшую выставку работ мастера из собственных фондов. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспозиция размещена в официальных сообществах заповедника в социальных сетях; в сети «ВКонтакте», в частности, она сопровождается тэгом «Музейные коллекции».

Фото: Музей-заповедник «Михайловское»

В заповеднике напомнили, что в настоящее время «Михайловское располагает очень интересной, значимой коллекцией работ Вадима Смирнова. Вниманию интернет-пользователей сегодня представлены лишь несколько их них. Виды мемориальных усадеб и их окрестностей, посёлка Пушкинские Горы выполнены акварелью, гуашью, итальянским и цветными карандашами. «Эта поэтичная, почти невесомая, «тающая» графика не единожды представляла наш регион и, шире, отечественное изобразительное искусство на музейных выставках как в России, так и за её пределами», — рассказали в «Михайловском».

В музее напомнили, что Вадим Смирнов — профессор Академии художеств и заслуженный деятель искусств. Участник Великой Отечественной войны с 1943-го, он — кавалер ордена «Красной Звезды», других государственных наград.

«В Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина будущий художник поступил уже после Великой Отечественной, — рассказывает главный хранитель музейных предметов «Михайловского» Дарья Плотникова. — А уже в 1957 году вместе с коллегами Василием Звонцовым, Владимиром Ветрогонским и Александром Трошичевым руководил первой учебной практикой студентов-«репинцев» в Пушкинском Заповеднике.

Художник-пейзажист, Вадим Смирнов особенно увлечённо работал в заповедных местах, вдохновлённый их красотой и спокойствием. Святогорский монастырь, Михайловское, Тригорское и Петровское стали неотъемлемой частью творческой биографии художника».

Графику мастера высоко оценивали не только искусствоведы, но и товарищи по цеху. «Эти сравнительно небольшие произведения просты и ясны по замыслу, по композиционному построению и в то же время свежи и даже неожиданны», — писал о работах Вадима Смирнова выдающийся русский график Василий Звонцов, отмечая «…неповторимый подход к решению даже тех сюжетов, которые были повторены сотни раз другими… Такие тонкие, изящные работы под силу только художнику неравнодушному, взволнованному, доброму».

Сейчас графика Вадима Смирнова хранится во многих государственных собраниях, в частности — в Русском музее.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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