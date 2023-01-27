Культура

«Красные посиделки» и Масленицу в Бугрово можно будет посетить по Пушкинской карте

Ещё две театрализованные интерактивные программы в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» теперь доступны по Пушкинской карте, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

«Красные посиделки». Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

Первая из них — «Красные посиделки». Эта программа будет особенно интересна старшеклассниками и студентам, увлекающимся историей. Её сценарий, по сути, является реконструкцией акции, какие проходили в деревнях в первые годы советской власти.

При подготовке «Красных посиделок» музейщики использовали реальные документы начала прошлого века: методические рекомендации, опубликованные в специальном бюллетене губернского отдела народного образования за 1927 год, материалы ОДН (Общества «Долой неграмотность!») при Опочецком волсовете, публикации в журналах и газетах тех лет, таких как «Лапоть», «Бегемот», «Комсомольская правда» и так далее. Участников действа ждут танцы под настоящий патефон, лекция «заезжего агитатора», пение революционных песен — и всё это, добавим, при свечах и керосинках.

Ещё одна программа, билеты на которую можно оплатить Пушкинской картой, называется «Не житьё, а масленица» и входит в цикл календарных фольклорных «гуляний», которые в «Михайловском» традиционно устраивают к наиболее значимым праздникам крестьянского православного календаря. Гостей музея познакомят с наиболее яркими местными обычаями последней седмицы перед Великим постом. Это встреча и собирание Масленицы, катание на ледяных горках и лошадях, выкуп «шелуги», «тещины блины», чествование и корение молодых, проводы Масленицы, масленичные костры, традиционные игры и забавы.

Масленица в Бугрово

Обе программы проводят в музейном комплексе Пушкинского заповедника в деревне Бугрово.

В «Михайловском» напомнили, что владельцы Пушкинской карты также могут за счёт государства побывать на экскурсиях по музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», в «Пушкинской деревне», в «Музее-мельнице». «Пушкинской картой» также можно оплатить вход на фондовые выставки «Первая встреча», «Хранители Михайловского», «Эпистолярный диалог монолог. А. С. Пушкин и Н. Н. Гончарова», «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...», «Из истории создания драмы «Борис Годунов». Полный перечень программ, выставок, мастер-классов и музейных занятий, которые можно оплатить Пушкинской картой, размещён на официальном сайте музея.

В Пушкинском заповеднике особо подчеркнули, что этот список и далее будет расширяться,