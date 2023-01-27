Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 31 января по 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: Псковский музей-заповедник
31 января (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
1 февраля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
2 февраля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
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