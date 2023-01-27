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Культура

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 31 января по 2 февраля

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Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 31 января по 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. Фото: Псковский музей-заповедник 31 января (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей истории города Печоры;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской. 1 февраля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея: Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза). 2 февраля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).