Культура

Почти 150 елочных игрушек подарили псковскому музею

В канун Старого Нового года Псковский музей-заповедник обратился к жителям города и области с просьбой пополнить коллекцию и передать в дар елочные украшения. На призыв о помощи откликнулось 13 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музейщики попросили приносить игрушки, которые были произведены до 80-х годов прошлого столетия. При этом материал украшений был не важен. Всего за две недели сбора удалось собрать 140 игрушек. Большинство дарителей рассказали, что украшения хранились у них дома, некоторые от предыдущих хозяев квартир. Вешать их на елки было уже не модно, но и выкидывать рука не поднималась. Узнав о том, что музей-заповедник собирает старые елочные игрушки, многие посчитали, что это хорошая возможность подарить украшениям «вторую жизнь».

Всех дарителей в прошлую субботу пригласили в Двор Постникова, где работает выставка «До Нового года не трогать». Именно там сотрудники музея украсили елку собранными игрушками. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

«Псковичи – необыкновенно отзывчивые люди! Каждый раз это отмечаю, когда они приходят на все наши мероприятия. И то, что сегодня происходит, иначе как рождественско-крещенским чудом я назвать не могу. Отдать старинные игрушки, которые хранились в семье, передавались от бабушек внукам – это настоящая жертва. И сегодняшний день, он особенный. Это день формирования новой коллекции Псковского музея-заповедника», - ассказала Светлана Мельникова

Дарителям были вручены благодарности и подарки на память о чудесном дне. А куратор выставки провела для них особенную экскурсию, которая в следующем году может быть дополнена рассказами о новых предметах. Часть подаренных игрушек после тщательного изучения попадет в музейные фонды на вечное хранение. Остальные будут использованы в работе образовательного музейного центра при подготовке детских программ.

Музейщики готовы и дальше принимать в дар старинные елочные украшения, особенно из ваты, картона и других редких материалов. Слова благодарности будут адресованы тем, кто пожертвует музею стеклянные бусы и звезды. Кстати, двух дарителей, которые не смогли присоединиться к остальным в субботу, в музее дожидаются подарки.