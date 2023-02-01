Культура

Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове

Популярная вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в рамках цикла «Спустилась ночь» в Пскове в субботу, 4 февраля, в 16:00. Изюминкой нового музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала, украшенных красивой иллюминацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Познавательное путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль Картинной галереи, костела и завершится около Палат у Сокольей башни. Гости обязательно посетят выставку «Всеволодов Свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – первую выставку в отреставрированном пространстве Палат.

Место сбора группы: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 200 руб./чел. – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.