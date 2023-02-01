Культура

Молодёжный Сретенский бал состоится в Пскове

Традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдет в Пскове 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Все желающие от 14 до 35 лет включительно смогут посетить репетиции, где их обучат основам менуэта, полонеза, вальса, правилам этикета и некоторых условностей, присущих балу. В день самого мероприятия участников ждут тематические фотозоны, салоны по различным направлениям, а ещё танцы и знакомства.

Регистрация пар на репетиции открыта – анкету необходимо заполнить на сайте мероприятия. Если же по какой-либо причине пары для танцев нет, но стать участником очень хочется, организаторы предлагают написать в обсуждения.

Напомним, целью Сретенского бала является приобщение к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействию общения православной молодёжи города Пскова.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.