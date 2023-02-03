Культура

Региональный отборочный этап Молодёжных Дельфийских игр России пройдёт в Пскове

Отборочный тур ХХII Молодёжных Дельфийских игр России состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В первом этапе отборочного тура приняли участие 55 солистов, три творческих коллектива. Конкурсанты выступили в 10 номинациях: фортепиано, академическое, эстрадное, народное сольное пение, народное ансамблевое пение, инструменты народного оркестра, духовые инструменты, хореография, изобразительное искусство, фотография, художественные ремесла, цирковое искусство.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли представители различных специализаций, оценивало выступления учащихся детских школ искусств города Пскова (ДШИ, ДМШ сектора практики ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова), города Великие Луки (ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, ДШИ «Центр», ДХШ имени А. Большакова), Псковской области (Бежаницы, Дедовичи, Невель, Плюсса), представителей коллективов и солистов Дома детского творчества, Дома офицеров, Городского культурного центра, студентов колледжа искусств и Псковского государственного университета.

Для участия в региональном отборочном туре жюри рекомендовало 23 солиста и 3 творческих коллектива.

По итогам отборочного тура будет сформирована делегация для поездки на XXII молодежные Дельфийские игры России с 21 по 26 апреля 2023 года в город Саратов.

Очные прослушивания отборочного тура пройдут в Большом зале Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, дом 2) 4 февраля в 14:00.

Расписание прослушиваний: