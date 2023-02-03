Культура

На интерактивную программу «Спор гармонии с изобретением» приглашают псковичей

Одной из наиболее таинственных площадок акции Псковского музея-заповедника «Влюбленные в искусство» станут Палаты у Сокольей башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Там 13 февраля в 19:00 состоится интерактивная программа «Спор гармонии с изобретением».

В ходе программы участники смогут познакомиться с искусством реставрации, особенностями изучения и чтения старопечатных книг, зарисовкой керамических предметов из археологических раскопов, созданием композиции выставочных пространств.

Купить билет можно по ссылке. Предварительная запись по телефону: +78112331390.