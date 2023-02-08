Культура

Всероссийский конкурс искусств «Центр талантов – 2023» пройдет в Пскове

Вот уже третий год некоммерческая организация «Центр талантов» совместно с учреждением культуры «Дом офицеров» проводит конкурс искусств в рамках фестиваля «На ветрах истории и современности». В этом году конкурс приурочен к мероприятиям Года педагога и наставника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, конкурс пройдет с 8 по 9 апреля.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Ежегодный конкурс искусств проводится с целью выявления талантливой молодежи и создания условий для реализации ее творческого потенциала, а также с целью выявления, развития и популяризации инициативных перспективных специалистов культурно–досуговой сферы и дополнительного образования, поощрения их организационно-творческой деятельности.

Каждый год конкурс посвящается актуальной теме года, повышающей интерес общественного внимания к насущным вопросам. Указом президента России Владимира Путина этот год объявлен годом педагога и наставника, что и послужило внесением изменений в положение конкурса. Добавлена номинация «Лучший педагог-наставник», благодаря которой педагоги не только продемонстрируют свое мастерство, но и получат возможность принять участие в мероприятиях, повышающих социальную значимость и престиж своей профессии, общественного и профессионального статуса педагога дополнительного образования и руководителя кружка.

Конкурс будет проводиться 8-9 апреля по следующим номинациям: хореография, вокал, инструментальная музыка и театральное искусство. В конкурсе смогут принять как профессиональные артисты, так и любители без возрастных ограничений.

В программу конкурсных дней будут включены мастер-классы и круглые столы, как для участников, так и для педагогов. Педагогическим опытом будут делиться лучшие педагоги России, заслуженные деятели искусств.

Вся информация по конкурсу искусств «Центр талантов – 2023», посвященного Году педагога и наставника на официальном сайте Центра талантов и Дома офицеров.



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