Культура

Отреставрированную картину с изображением Пскова впервые покажут на выставке в Екатеринбурге

Отреставрированную картину «Пристань в Пскове» Константина Горбатова покажут на выставке в Екатеринбурге. Об этом сообщается в группе Екатеринбургского музея изобразительных искусств социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Работа выполнена в послереволюционный год, вероятно, поэтому художник использовал в качестве основы для живописи лист фанеры, который он прибил гвоздями к подрамнику прямо с лицевой стороны. В музее дополнили, что фанера крайне редко используется для картин, так как расслаивается и деформируется.

«В процессе реставрации устранена деформация фанеры и ее расслоение и утраты. Картина смонтирована на отремонтированный подрамник, затем был подведен реставрационный грунт на участках утрат, удалены поверхностные загрязнения, поверхность покрыта защитным слоем лака, участки утрат затонированы», – рассказали в музее о процессе реставрации.

Картина выполнена в 1919 году и никогда не экспонировалась. На выставке «Запечатленный свет» она будет впервые демонстрироваться после реставрации.