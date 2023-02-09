Культура

Экскурсия по самой мощной крепостной башне пройдёт в Пскове

Сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол», сердцем которого является Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости, состоится 12 февраля в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Юрий Яковлев / Псковский музей-заповедник

На экскурсии можно будет узнать, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага, познакомитесь с историей храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах этой тяжелой осады. Будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в музейный комплекс «Покровский угол».

Место сбора группы: у входа в Покровскую башню (улица Свердлова, 3).

Билеты можно приобрести в кассах Приказной палаты (улица Кремль, 4) и главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Стоимость составит 200 рублей с человека для взрослых, учащихся (студентов), в том числе по Пушкинской карте, 100 рублей для детей до 16 лет. Купить билет онлайн по ссылке.

Телефон для записи: +78112663311.