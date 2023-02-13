Культура

Отпраздновать Масленицу приглашают гостей и жителей региона в Изборск

Встретить Масленицу в государственном музее-заповеднике «Изборск» приглашают псковичей и гостей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: государственный музей-заповедник «Изборск»

«Среди множества праздников для Масленицы на Руси было отведено особое место. Суровую русскую зиму провожали шумно, вкусно, с размахом. Масленица отражает богатые народные традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Во многих семьях есть традиция накануне Великого поста посещать Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, а затем обязательно заезжать в Изборск, на масленичные гуляния. Мы решили эту традицию не нарушать и приглашаем вас 25 февраля на изборскую Масленицу!» - рассказали в музее.

Гости смогут угоститься изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки - русские и сетоские, посетить музейные экспозиции и многое другое. Конечно же в этот день окончательно попрощаемся с зимой и сожжем чучело Масленицы, уточнили организаторы.

Программа Масленицы 25 февраля: