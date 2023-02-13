Отпраздновать Масленицу приглашают гостей и жителей региона в Изборск

Встретить Масленицу в государственном музее-заповеднике «Изборск» приглашают псковичей и гостей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото: государственный музей-заповедник «Изборск»
«Среди множества праздников для Масленицы на Руси было отведено особое место. Суровую русскую зиму провожали шумно, вкусно, с размахом. Масленица отражает богатые народные традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Во многих семьях есть традиция накануне Великого поста посещать Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, а затем обязательно заезжать в Изборск, на масленичные гуляния. Мы решили эту традицию не нарушать и приглашаем вас 25 февраля на изборскую Масленицу!» - рассказали в музее.
Гости смогут угоститься изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки - русские и сетоские, посетить музейные экспозиции и многое другое. Конечно же в этот день окончательно попрощаемся с зимой и сожжем чучело Масленицы, уточнили организаторы.
Программа Масленицы 25 февраля:
«Музейная лакомка». Самые вкусные блюда русской кухни, те самые изборские блины и ароматный чай. Время: 10.00 – 17.00 , музейное кафе «Блинная»;
«Проводы русской зимы». Детские игры, приметы и загадки, «следы на снегу», рыбалка, катание на лошадях. Время: 11.00 – 15.00 , ансамбль Изборской крепости;
«БОйкая изБОрская наБОйка». Мастер-класс по изготовлению куклы-масленки в изборском сарафане и традиционных сувениров. Время: 11.00 – 17.00, Дом купца Шведова;
«Крепость духа». Сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» и Изборской крепости. Время: 11.00, 12.00, 14.00, 15.00;
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