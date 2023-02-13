Культура

Конкурс педагогического мастерства стартовал в Псковской области

Конкурс педагогического мастерства «Музыкальная Псковщина», посвященный истории музыкальной культуры и традициям региона, стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию региона.

Он проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и при поддержке правительства региона. Организатором конкурса является комитет по образованию Псковской области и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Подать заявку на участие учителя музыки общеобразовательных организаций и общеобразовательные организации Псковской области могут до 1 марта. Победителей и призеров конкурса отметят денежными призами.

Вопросы можно задать старшему методисту ЦНППМ ПОИПКРО Антонине Петровой: aapetrovapezps@yandex.ru.