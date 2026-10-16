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ПЛН FM запускает цикл «Квартирников», посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра 

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Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник», и этот эфир станет началом цикла программ, посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. 

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придут как музыканты, стоявшие у истоков создания оркестра, так и представители молодого поколения: Илья Кричевский (гобой, концертмейстер), Татьяна Байкова (флейта, концертмейстер), Александра Кириллова (альт) и Арсений Зимин (кларнет, концертмейстер). 

Как создавался симфонический оркестр? Что музыкантов так долго держит вместе, учитывая, что примерно 40% из них работают в оркестре с момента его основания? Какие произведения особенно сложно поддаются оркестровому исполнению? Как музыканты относятся к ИИ-творчеству? Может ли классическая музыка стать сверхмодной? 

Об этом и не только – в 13.04. И, как обычно, в программе «Квартирник» будет звучать живая музыка. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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