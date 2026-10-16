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Дебютный альбом фолк-группы AY YOLA попал в первый раунд голосования «Грэмми»

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Дебютный альбом и сингл фолк-группы AY YOLA из Башкирии включили в бюллетень первого раунда голосования «Грэмми». Артисты объединяют этническую музыку с современным электронным звучанием.

Башкирская фолк-группа AY YOLA включена в бюллетень первого раунда голосования премии «Грэмми», сообщили РБК в пресс-службе «ON Лейбл».

Там уточнили, что AY YOLA проходит в бюллетене в двух категориях: «Лучший альбом глобальной музыки» (альбом Ural Batyr) и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» (сингл Aihylyu).

«Ural Batyr — наш дебютный концептуальный альбом, основанный на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». В 12 композициях мы переосмыслили историю героев эпоса, объединив традиционные башкирские инструменты, современное электронное звучание и вокал на башкирском языке», — приводит пресс-служба заявление группы.

Артисты также рассказали о сингле Aihylyu: песня посвящена дочери Луны и царя птиц Самрау, одной из героинь эпоса «Урал-батыр», чья история раскрывает темы противостояния света и тьмы, верности себе и выбора собственного пути.

AY YOLA (баш. «Әй Йола», читается как «Эй Йола») — музыкальное трио из Уфы, Республика Башкортостан, созданное в 2024 году во время работы над гимном к 450-летию Уфы. Группа работает в направлении этнической музыки с современным электронным звучанием. Название коллектива в переводе с башкирского языка означает «законы мироздания», пишет РБК.

В AY YOLA отметили, что включение группы в перечень голосования «Грэмми» — это «возможность заявить о башкирской музыке и культуре на высочайшем уровне мировой музыкальной индустрии».

Напомним, AY YOLA выступала в Псковской областной филармонии 16 марта 2026 года в рамках 52-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

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