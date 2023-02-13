Культура

Уникальные фотографии из фондов публикует «Михайловское» в канун 120-летия Гейченко

Сегодня, 13 февраля, в канун 120-го дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя псковского «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, Государственный музей-заповедник «Михайловское» начинает серию тематических фотопубликаций. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подборки редких фотографий из фондов заповедника с небольшими комментариями будут периодически, с сегодняшнего дня и в течение всего февраля, появляться на официальных страницах учреждения в социальных сетях под тэгами #музейнаялетопись, #Гейченко_120, #историямузея, #коллекциимузея.

Первая такая «виртуальная фотовыставка» уже открыта. Она составлена из снимков, которые в разные годы были сделаны профессиональными фотокорами и фотографами-любителями А. В. Гальпериным, К. А. Зайцевым, Ф. И. Овсянниковым, А. С. Шаровым, В. Я. Шпинёвым.

В музее также напомнили, что сегодня выставкой «Завет внуку» в Псковской областной научной библиотеке, «Михайловское» открывает череду мероприятий к 120-летию хранителя. Эта экспозиция в ближайшее время будет продублирована в Петергофе, на родине Гейченко — в рамках местной программы празднования его юбилея.

В самом заповеднике, в НКЦ музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), уже развёрнута для посетителей выставка «А у нас в Михайловском». Её торжественное открытие запланировано на 15 февраля и начнётся в 17.00. Сразу же после того, как зрители познакомятся с экспозицией, их пригласят на моноспектакль «Домовому» (автор и исполнитель — Михаил Драгунов, актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, Санкт-Петербург).

Ну и, ожидаемо, центральным научным событием этих дней станут Февральские, в нынешнем году уже XXVI научно-музейные чтения памяти С.С. Гейченко «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX – начале XXI веков». В итоговую программу этой конференции включено тридцать докладов и сообщений, отметили в музее.