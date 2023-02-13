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Культура

«Конфетка» из Идрицы: как получить 300 тысяч от ТНТ

13.02.2023 14:27|ПсковКомментариев: 0

Житель себежского поселка Идрица Роман Сталюков выиграл 300 тысяч в шоу «Конфетка» на ТНТ, где написанную им композицию исполнили Влад Топалов и Региона Тодоренко. Благодаря песне, сочиненной после расставания с девушкой, он впервые оказался в столице, впервые попал на телевидение и получил поздравления от губернатора. Триумфатор поделился с Псковской Лентой Новостей подробностями со съемок, планами на выигрыш и рассказал о том, как смотрел дома выпуск со своим участием, где можно услышать другие его песни, об общении со звездами за кулисами проекта и о скором выходе первого сингла.

 

Такая любовь

«Меня зовут Роман Сталюков. Я работаю в Идрицкой средней общеобразовательной школе, там я преподаю детям вокал и гитару. Я родился с необычной особенностью, у меня 50% слуха. Но на мой музыкальный слух это никак не повлияло».

В минувшую субботу, 11 февраля, с этими словами педагог из Псковской области появился на телеканале ТНТ. Уже в третий раз в эфир вышло шоу «Конфетка». Организаторы обещают, что проект «соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать». Название шоу отсылает к народной мудрости, рассказывающей о субстанции, из которой делают «конфетки». В этом не остается сомнений у каждого, кто видел хотя бы один выпуск. Создатели передачи по всей стране находят клипы, записанные простыми людьми. Качество шедевров провинциальное, в худшем смысле. Авторов приглашают в студию, ведущие Гарик Мартиросян и Марина Кравец, а также члены жюри высказываются об их творчестве в саркастическом ключе, а потом сделать из материала «конфетку» пытается одна из звезд российской эстрады.

Однако на песне Романа эта схема поломалась. Его ролик «Я не верю больше твоим словам» создан без забавных потуг. Напротив: в кадре он сидит в обычном полосатом свитере с гитарой в руках на фоне красного занавеса со звездой — вот и вся картинка.

А когда автор появился в студии, звезды ТНТ проявили к нему зашкаливающий уровень доброты. Всех сразу же удивил комик Азамат Мусагалиев, сидевший в жюри вместе с исполнителями Хабибом и Клавой Кокой.

«Я хочу сказать, что я знаю Романа, - заявил Азамат. - Давным-давно я спел песню, а ее в интернете перепел Роман. Он сделал это лучше, чем я придумал, и я подарил Роману эту песню».

Интернет все помнит, и на странице комика «ВКонтакте» до сих пор можно найти пост от 20 июля 2019 года: «Хочу подарить Роману эту песню. Пой, Роман! У тебя это получается круто! Оцените, друзья», - написал Азамат и прикрепил песню «Пледики» в исполнении Романа Сталюкова.

В студии жюри и ведущие засыпали Романа комплиментами по поводу его собственного творения: «Давайте поаплодируем, очень красивые слова и музыка», «Это изначально конфетка-песня», «Вы хотите сказать, что это настолько крутая песня, что ее вообще не надо делать?», «Она как будто готова к употреблению», «На моей памяти люди, которые были разодеты черт знает во что, в дорогое блестящее, пели такую чушь!»

Роман рассказал, что написал песню два года назад после тяжелого расставания с девушкой. Она живет в одном с ним поселке, но с того момента молодые люди ни разу не пересекались.

Перед тем, как песню Романа исполнила звезда, находящиеся в студии попытались угадать, кто окажется на сцене. «Мне показалось, что изначально эта песня по подаче подошла бы Сергею Лазареву», - почти угадал автор песни. Другие версии — Ирина Дубцова, Стас Михайлов, Лолита, Ая, Полина Гагарина. Занавес распахнулся под слова Гарика Мартиросяна «можно ли превратить песню, которая является конфеткой, в еще более яркую и вкусную конфеточку» и за ним оказались сразу две звезды. Исполнить песню Романа Сталюкова из Идрицы взялись супруги Влад Топалов и Регина Тодоренко. «Роман, вы фантастический! Роман, вы красавчик!» - спускаясь со сцены они обнялись с идричанином.

«Впервые на нашем шоу, - заявил Гарик Мартиросян, - когда мы должны хотя бы десять секунд помолчать, чтобы все всё переварили. Вы не видели, что творилось с автором песни».

«У меня нет слов, я не знаю, такого прочтения я не ожидал, - попытался Роман выразить нахлынувшие на него эмоции. - После такого исполнения меня откинуло в космос. Думал, кроме меня никто не сможет прочувствовать такую боль и такую любовь».

Влад Топалов поблагодарил его за подаренное удовольствие, а Регина Тодоренко призналась, что узнала в композиции «нашу песню, наш почерк», как только встала в студии к микрофону.

«Гордимся!!!»

Каждый выпуск зрители в студии присуждают победу одному из авторов. Победа увесистая, вместе с красивой статуэткой вручают 300 тысяч рублей. В этом выпуске интриги не случилось. Выиграл Роман Сталюков, за него свои голоса отдали 111 человек в студии — больше, чем за победителей двух предыдущих выпусков.

С таким решением согласны и телезрители. Свои комментарии они оставили в сообществе шоу «ВКонтакте»: «Влад и Регина сделали очень эмоционально! Однозначно, в плей-лист! И оригинал шикарен! Очень красиво и талантливо!», «Правильно Азамат сказал, что песня изначально уже конфетка», «Влад и Регина, очень душевно спели. До слез. Спасибо Роману за этот шедевр, а вам за это чудесное исполнение. Попали в самое сердце», «Одна песня только зацепила. Влад и Регина. Скачал себе в плейлист», «Сталюков размазал всех всухую».

Среди телезрителей оказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своих соцсетях он отметил успех Романа.

«От всей души поздравляю с победой в проекте! - написал глава региона. - Здорово видеть, когда наши педагоги горят любимым делом и вдохновляют других людей, от малышей до звёзд российской эстрады. Желаю новых творческих успехов! Гордимся!!!»

«Не мог поверить, что это происходит со мной»

Роман смотрел эфир дома вместе с мамой. По ее линии сыну передался музыкальный дар. Выпуска ждали все родственники, коллеги и друзья Романа, а также жители Идрицы, где Роман Печкурёв (такова его настоящая фамилия) живет с рождения.

«Очень люблю свой родной уголок, - говорит Роман Сталюков об Идрице. - Всё-таки родные места по-особенному греют душу».

Выпуск шоу «Конфетка» на ТНТ от 11 февраля 2023 года. Фрагмент с Романом Сталюковым с 19:33. 

На сцене он выступает лет с 12. Окончил музыкальную школу по классу гитары. Теперь сам преподает в местной школе гитару и вокал, руководит детским вокально-инструментальным ансамблем и вокальным ансамблем учителей.

«Писать свои первые песни я начал тогда, когда уже немного овладел базовыми аккордами на гитаре, - говорит Роман о своем творческом пути. - Сейчас у меня написано порядка пятидесяти песен, которые ожидают своего часа. Моё творчество размещено в моих соцсетях, например, «ВКонтакте». Недавно я создал свой Telegram-канал, куда также регулярно выкладываю как своё творчество, так и все, что происходит в моей жизни».

С Романом мы общаемся через пресс-службу ТНТ. По условиям контракта, он не может напрямую рассказывать журналистам о своем участии в шоу. Телеканал связался с ним летом, незадолго до того, как автору «Я не верю больше твоим словам» исполнилось 25 лет. Согласие он дал сразу же, так как считает, что участи в «Конфетке» — это громный шанс донести свое творчество до миллионов людей.

«Мне есть чем поделиться в своих песнях, - считает Роман, - в них вся моя жизнь и пережитые эмоции. Конечно, мне будет безумно приятно, если в сердцах людей будут отзываться песни, написанные мной. Я сначала не мог поверить, что это происходит именно со мной, да и сейчас я всё ещё пребываю в состоянии приятного шока от последних событий в моей жизни».

Съемки проходили в конце декабря. В Москве Роман провел два дня. Это была его первая поездка в столицу. Идричанин заявляет, что мегаполис привел его в восторг, он уверен, что еще не раз туда вернется. В первый день город Роману показывала живущая там подруга. Во второй день состоялись съемки. «Конфетка» стала для жителя Псковской области первым опытом на телевидении.

«Он оказался успешным благодаря всем, кто отдал за меня свои голоса, прочувствовал и исполнил мою песню. Вся съемочная группа, члены жюри, ведущие и аранжировщики просто сотворили чудо, - считает автор свежей «конфетки». - Влад и Регина исполнили эту песню так, как никто другой не спел бы. Словно эта песня была с ними всегда, и вот они, наконец-то, смогли её показать всему миру. Я ведь даже и предугадать не мог, что это будет дуэт. Не просто дуэт, а любящая семейная пара замечательных артистов. И то, как они бережно исполнили мою песню, добавив в неё мощи, энергетики, искренних чувств и любви — очень растрогало меня. Я словно откатился назад в прошлое, в момент написания этой песни».

За кулисами он обменялся контактами с Владом Топаловым. Все полтора месяца они на связи. «Сотрудничаем», - туманно выражается Роман. Возможно, зрителей ждет еще одна его «конфетка» в исполнении звезд. Хотя он и был удивлен выбором исполнителей своей песни, который сделали устроители шоу, но оказался рад тому, как все вышло.

«Влад и Регина — искренние и замечательные люди, это очень чувствовалось, - рассказывает Роман о том, как прошло общение со знаменитостями за кадром. - Я рад, что именно им досталась моя песня, и что судьба распорядилась таким образом, предоставив мне шанс на знакомство с ребятами».

Выигрыш он планирует потратить на хорошее музыкальное оборудование, которое улучшит качество записи и звучания его песен. Он готовится выпустить на электронных музыкальных площадках свой первый сингл, работа над которым уже завершается. Как автор обещает вскоре представить новые песни и надеется, что их снова исполнят известные артисты.

Юлия Магера, фото пресс-службы ТНТ

Теги: #телевидение #Идрица
Источник: Псковская Лента Новостей
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