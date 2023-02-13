Культура

Опубликована танцевальная программа Сретенского бала в Пскове

Организационный комитет представил танцевальную программу VIII молодёжного Сретенского бала в Пскове.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Всего в программе будет три отделения:

в первом будут исполнены вальс под «Метель» Г. Свиридова, полька-тройка под мелодию из известной песенки «Добрый жук» Е. Шварца, игра «Вальс с цветком» под «Менуэт» Л. Боккерини, гросфатер под «Полька «Трик-трак» и па-де-катр под «На голубом Дунае» И. Штрауса и венгерка под «Рио-Рита» Э. Сантеухини;

во втором отделении можно будет станцевать фигурный вальс под композицию Е. Дога, кадриль под «На охоте» И. Штрауса, сыграть в игру «Нежное прикосновение» под мелодию «Медленный вальс» А. Цфасмана и игру «Вальсовый дуэт» под вальс из оперы «Спящая красавица» П. Чайковского, потанцевать быструю польку под весёлую кадриль, падеграс под «Love Theme From Flashdance» Helen St. John, а под «Вальс цветов» будут выбирать Короля и Королеву бала;

в третьем же отделении прозвучит вальс из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского.

Данная программа необходима для потенциальных и уже зарегистрировавшихся участников бала, чтобы, если нет возможности по каким-либо причинам очно посещать репетиции, можно это было сделать дома. Кроме того, был дополнительно создан музыкальный плейлист, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Вся актуальная информация в первую очередь размещается на сайте Сретенского бала. Регистрация пар на Сретенский бал продолжается и будет идти до 22 февраля включительно – анкету необходимо заполнить на сайте.

Организатором является Молодёжный центр Пскова при поддержке Молодёжного отдела Псковской Епархии.