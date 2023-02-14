Культура

Пригласительные билеты на Сретенский бал начали выдавать в Пскове

Все желающие стать гостем VIII ежегодного молодёжного Сретенского бала могут получить пригласительные билеты с 14 до 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Получить билеты можно в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15, кабинет организационно-методического отдела) по будням дням с 9:00 до 18:00. Количество билетов ограничено.

Если сформированная пара бала, участвующая в танцах, зарегистрировалась на сайте, то пригласительное забирать не нужно – заочно все пары есть в списках у организаторов.

Для представителей СМИ и частных лиц, желающих безвозмездно проводить фото- или видеосъёмку, открыта отдельная регистрация.

Напомним, Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится 26 февраля в 15:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр» при поддержке Молодёжного отдела Псковской епархии.