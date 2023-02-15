Культура

Делегация из Брянска посетила Псковский музей-заповедник

Сегодня Псковский музей-заповедник в рамках сотрудничества и обмена опытом принимал гостей из брянской региональной общественной организации социальной и культурно-просветительской поддержки населения «Радимичи – детям Чернобыля». Педагоги и воспитанники организации осмотрели Поганкины палаты и стали участниками интерактивной программы «Широкая Масленица». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

В зале знаменитых купеческих палат, который воссоздает обстановку русской избы, гостям рассказали о значении Масленицы для русского народа, обрядах каждого дня большой Масленой недели, познакомили с рецептами традиционной псковской кухни. В конце занятия гости вместе с ведущей программы изготовили небольшие масленичные чучела, которые смогли забрать с собой на память о посещении музея.

«Мы очень рады, что нам посчастливилось попасть сегодня в Поганкины палаты на такую замечательную программу. Все было очень интересно и доступно рассказано, а некоторые, казалось бы, известные всем детали о Масленице, открылись для нас с новой стороны. Но больше всего, конечно, мы рады за ребят и за то, что у них есть такая возможность прийти в музей и прикоснуться к своей истории», – поделилась участница делегации, коррекционный педагог Людмила Ковалева.

Помимо Псковского музея-заповедника, делегация также посетила Псковские производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца, где брянские педагоги обменялись с псковскими коллегами опытом.