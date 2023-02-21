Культура

Состояние 25 памятников исследовал региональный научно-производственной центр в 2022 году

Состояние 25 объектов исследовал Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры в Псковской области в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с отчетной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области» 21 февраля.

Данный центр при профильном комитете оказывает содействие государственной охране объектов культурного наследия. «Мы разработали проекты границ территорий для 106 объектов культурного наследия Псковской области. Для 49 объектов мы разработали проекты предметов охраны объектов культурного значения», — рассказал директор НПЦ по охране памятников Алексей Калиненко.