Культура

Псковские студенты стали участниками всероссийской хоровой акции

Во Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна Победа» приняли студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе колледжа.

Фото: Псковский областной колледж искусств

Запись песни состоялась в БКЗ Псковской областной филармонии. В ней прияли участие студенты специальностей «Музыкальное искусство эстрады» и «Этнохудожественное творчество» колледжа.

Соло в песне «Нам нужна одна Победа» исполнила заслуженная артистка РФ, преподаватель эстрадного вокала колледжа искусств Марина Курчавова.

Акция посвящена Дню защитника Отечества. По результатам записей, которые проводятся в эти дни в различных регионах России, будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни хоровыми коллективами страны совместно с исполнением на одной из центральных площадок Москвы.

Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских телеканалов 23 февраля.

Напомним, что песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» (также «Здесь птицы не поют» или «Десятый наш десантный батальон») была написана для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» в 1970 году.