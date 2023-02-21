Культура

Псковский краевед Сергей Бирюк выпустил новую книгу

Автор, исследователь, краевед, член военно-исторического клуба «Кольчуга» Сергей Бирюк выпустил новую книгу «После прорыва блокады». Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Полностью сняв блокаду Ленинграда 27 января 1944 года, войска Ленинградского фронта продолжали наступление. Командование группы армий «Север» безуспешно пыталось в ходе операции «Щит и меч» разгромить советские войска и остановить их продвижение на рубеже реки Луга. Успешно развивая наступление, войска 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта последовательно прорвали немецкие промежуточные линии обороны на реках Луга, Плюсса, Лочкина.

«Ожесточенные бои шли и на Чудском озере, в том самом месте, где в 1242 году войска Александра Невского разгромили в ходе Ледового побоища рыцарей Ливонского ордена. К 1 марта 1944 г. советские войска вышли к городу Псков – называемому немецким командованием "воротами в Прибалтику"», - рассказал краевед.

Новая книга Сергея Бирюка на основе советских и немецких архивных документов (журналов боевых действий, донесений, приказов, сводок Вермахта) подробно рассказывает о действиях 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта в феврале 1944 года.