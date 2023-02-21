Поэзию русского народного костюма запечатлел студент Псковского колледжа искусств

Дипломная фотовыставка выпускника специализации фото- и видеотворчество Романа Пятницына Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова начала работу 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.
Фото: Роман Пятницын
В экспозиции представлена серия фоторабот, отражающих тему народной культуры и русского костюма.
«Серия создавалась в течение полутора лет. За это время было отснято много разнообразного материала. Съемки проводились в Пскове, Изборске, Мальской долине, Платишино. Костюмы, запечатлённые на фотографиях, принадлежат студентке выпускного курса специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Ольге Зининой. Часть костюмов сшита ею, часть приобретена у мастеров», – рассказали в колледже.
Выставка расположена по адресу: выставочный зал колледжа искусств, улица Набат, 5.
Также выставка доступна онлайн.