Культура

Квест по поиску мест расположения бывших туалетов проведут в Поганкиных палатах

Псковский музей-заповедник запускает новый интерактивный квест «Как это работало?», он состоится 4 марта в 12:00 в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Не раз мы задавались вопросом, а каково это было – жить в старинных белокаменных палатах? Псковский музей предлагает окунуться в житейскую атмосферу роскошного купеческого дома в формате увлекательного квеста», - рассказали в музее.

Участники игры, разделенные на четыре команды, совершат обзорную экскурсию по Поганкиным палатам. В процессе они будут искать элементы системы отопления и благоустройства жилища.

На втором этапе игры участники отметят на схемах места расположения печей и ретирад (отхожих мест). В конце сотрудники музея представят свою версию устройства печей и туалетов Поганкиных палат.

Победители, сумевшие определить места расположения элементов коммуникаций и благоустройства здания, получат памятные призы.

Купить билет можно по ссылке, приобрести его можно, в том числе, по Пушкинской карте.

Квест начнется в фойе главного здания Псковского музея (на улице Некрасова, 7).

Справки можно получить по телефону: +78112663311.