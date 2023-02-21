Культура

Музей-заповедник «Михайловское» открыл выставку в «Пушкинском гнезде»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку «Собранье пёстрых глав» в мемориальной усадьбе «Лопасня-Зачатьевское», известной как «Пушкинское гнездо», в городе Чехове Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Михайловском».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В составе выставки — 68 оригинальных акварелей-иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из серии, которая стала последней работой выдающегося российского графика Юрия Игнатьева.

Над «пушкинской темой» художник работал всю свою жизнь, начав творческий путь с иллюстраций к «Онегину» и продолжив «Капитанской дочкой», «Избранными произведениями», «Пиковой дамой». «Иллюстрации Юрия Михайловича к роману отмечены точным знанием эпохи и пристрастным отношением к ней: рисовать человека в цилиндре и в крылатке было для него естественнее, чем своего современника», — отметили в «Михайловском», уточнив, что художник кроме Пушкина иллюстрировал и других авторов. В его активе более 150 книг, среди которых поэтические сборники Тютчева, Баратынского, Веневитинова, произведения Бомарше, Прево, а также пьесы А. Островского, рассказы Л. Толстого и многие другие художественные произведения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Изобразительный ряд экспозиции в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» дополнен двумя изданиями «Евгения Онегина» — первой работой Юрия Игнатьева от 1959 года (в своё время эта книга вошла в список пятидесяти лучших книг года) и последней, к 200-летию со дня рождения поэта, для которой мастер успел сделать 78 акварелей.

«Михайловском» также отметили, что передвижная экспозиция из иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» является одной из самых ярких «визитных карточек» пушкиногорского собрания. В разные годы эти работы показывали не только в городах и посёлках Псковской области (Псков, Опочка и другие), но и в набоковском «Рождествено» (Ленинградская область), в музее Дмитрия Веневитинова (Воронежская область), в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина (Москва), подмосковном Клину, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского выставку «Собранье пестрых глав» экспонировали именно в том доме, где композитор написал оперу «Евгений Онегин».

Планируется, что в Лопасне-Зачатьевском выставка из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», будет работать до 14 мая.