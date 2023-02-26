Культура

Орден Кутузова III степени представили в Псковском музее-заповеднике

Орден Кутузова III степени (советская награда, учрежденная во время Великой Отечественной войны, названа в честь героя Отечественной войны 1812 года фельдмаршала Михаила Кутузова) представлен в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Орден изготавливался из серебра и представлял собой выпуклую десятиконечную серебряную звезду, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. В середине звезды помещено серебряное оксидированное рельефное изображение генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова на фоне серебряной кремлевской стены и оксидированной башни, увенчанной пятиконечной серебряной звездочкой. Вокруг изображения Кутузова, на оксидированной ленте, надпись: «Михаил Кутузов».

«Орден предназначался для вручения командирам полков, батальонов, рот, а также начальников штабов полков за грамотно составленный план боя, подготовку, организацию и осуществление боевой операций в рамках поставленных перед подразделением боевых задач», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Представленный на выставке орден принадлежал командиру 556-го армейского минометного полка подполковнику Михаилу Высочкину, который был награжден им «за образцовое выполнение боевых заданий и проявленную при этом хорошую организованность, требовательность и мужество».

Предмет показан в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов военной истории Псковщины.