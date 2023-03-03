Культура

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к Международному женскому дню

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к Международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Участники смогут узнать о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу, смогут проверить знания в тематической викторине, своими руками изготовить подарки на виртуальных мастер-классах и посмотреть советское кино. Программа доступна на сайте.

Специально к праздничной дате музей представит новую серию онлайн-тренажера «Колесо истории». Интернет-пользователям предлагают ответить на 25 вопросов викторины «Женщины Великой Победы», посвященных судьбам участниц Великой Отечественной, их подвигам, изобретениям, научным открытиям, которые помогли приблизить Победу.

Посетители сайта увидят передачи из цикла «Люди и судьбы» и узнают истории женщин в годы Великой Отечественной войны. Ведущие «проведут» виртуальных зрителей по локациям трехмерной экспозиции «Подвиг Народа», где расскажут о молодой разведчице Вере Шапошниковой, труженице тыла Евгении Жихаревой, первой в СССР женщине-водолазе Нине Соколовой, а также представят архивную хронику.

Для юных участников программы Музей Победы подготовил творческие мастер-классы. Ребята научатся делать своими руками подарки для мам и бабушек. На прикладных занятиях наглядно покажут, как смастерить необычный букет ромашек, поздравительную открытку и декоративное панно.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы предлагает к просмотру советский фильм «Валентина» режиссера Глеба Панфилова. Зрители узнают историю 18-летней буфетчицы Валентины из небольшого поселка, у которой на пути любви появляются препятствия, приводящие к драматической развязке.

Возрастная категория 12+