Культура

Алексей Горшенёв рассказал, что в сериале «Король и Шут» его сыграл сын Кирилл

Как создавался долгожданный российский сериал года – «Король и Шут», посвященный творчеству панк-группы, рассказал брат фронтмена, участник легендарного музыкального коллектива и композитор проекта Алексей Горшенёв.

Самого музыканта сыграл его сын Кирилл, который удачно подошёл по возрасту, сообщает газета «Петербургский дневник».

По словам Алексея Горшенёва, идея снять что-то про «Короля и Шута» появилась давно. Сначала продюсер сериала Игорь Гудков хотел сделать документальный фильм, однако затем «перешёл в художественную форму». Музыкант не участвовал в создании сценария, но определённые правки всё же внёс.

«Иногда я выступал цензором и говорил что-то типа: "Ребята, здесь вы переходите грань, не нужно этого делать". И мы обсуждали спорные вопросы. В какой-то момент мы пришли к тому, что сериал станет панк-сказкой, а значит, и за документалистикой гнаться не стоит», — отметил Горшенёв.

Артист считает, что по итогам сериала можно выпустить музыкальный альбом, но вернуться к этому вопросу он намерен только после того, как выйдет последняя серия.

Участие в кастингах также не входило в обязанности Алексея Горшенёва, однако актерской командой проекта он доволен. Особенно работой Константина Плотникова, который играет его родного брата и лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.

Напомним, в июня 2022 года Алексей Горшенёв выступил на фестивальной сцене «Другого искусства» в Пскове.