Культура

Шкатулку, подаренную «на чёрный день» поэту Языкову, экспонирует Пушкинский заповедник

В этом марте, 4-го по старому стилю или 16-го — по новому, исполняется 220 лет со дня рождения Николая Языкова, одного из ярких представителей золотого века русской литературы, называвшего себя «поэтом радости и хмеля». По этому случаю Государственный музей-заповедник «Михайловское» знакомит подписчиков и посетителей своих официальных сообществ в социальных сетях с двумя фондовыми предметами, которые напрямую связаны с этим приятелем Александра Пушкина.

Александр Заславский. А. С. Пушкин и Н. М. Языков

в доме Осиповых и Вульфов в Тригорском (1949). Из фондов «Михайловского».

Главный экспонат цифровой мини-выставки, несомненно — дубовая шкатулка-копилка, некогда принадлежавшая Николаю Михайловичу. Эта вещь — подарок Языкову от няни Пушкина, Арины Родионовны. На внутренней стороне крышки сохранилась бумажная наклейка с надписью «Для чернаго дня... Зделанъ сей ящик 1826-го года июня 15 го дня В: с... ъ». В Михайловское мемориальная шкатулка вернулась благодаря потомкам Языкова. Её можно увидеть в центральной усадьбе Пушкинского Заповедника, в маленькой светёлке при мыльне.

В Михайловском напомнили, что первое знакомство Пушкина и Языкова было эпистолярным. Первая же их очная встреча случилась летом 1826 года в Псковской губернии, в доме тригорского соседа и приятеля Пушкина Алексея Вульфа: Языков был соучеником последнего по Дерптскому университету. Позднее Николай Языков участвовал в похоронах Василия Львовича Пушкина в Донском монастыре, в поминальном обряде по Дельвигу, был на «мальчишнике», который Пушкин устраивал по случаю своей женитьбы.

Дубовая шкатулка-копилка Арины Родионовны

из постоянной экспозиции в музее-усадьбе «Михайловское»

Добавим, что сейчас Пушкинский Заповедник самым тесным образом сотрудничает с музеем «Дом Языковых» — филиалом Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Здесь активно работает виртуальное представительство Государственного Пушкинского Заповедника. Этот проект стартовал в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Жители и гости Ульяновска могут посещать ежеквартальные online-лекции, подготовленные специалистами «Михайловского», знакомиться с выставками и видео-материалами из музея в Пушкиногорье.