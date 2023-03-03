Культура

Последнюю «ганнибаловскую» ель спилили в Пушкинском заповеднике

Последнюю «ганнибаловскую» ель спилили в Пушкинском заповеднике. Об этом сообщается в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

«С сожалением приходится констатировать, что огромное количество елей в Михайловских рощах погибло в 2022 году вследствие очередной вспышки популяции короеда-типографа и других вредителей хвойных пород, таких как большой еловый лубоед, короед-гравёр. Одной из причин массового выпада деревьев явилось то, что в непосредственной близости и на граничащих к лесам Государственного лесного фонда (Пушкиногорское лесничество) участках развились серьезные очаги вредителей хвойных пород. Жуки, отработав здоровые и ослабленные деревья там, перелетели на территорию лесов Пушкинского заповедника», – пояснили специалисты.

Несколько последних лет у них вызывало опасение состояния двух елей на «Еловой аллее». Это ель №667 в возрасте 245 лет и ель № 578 в возрасте 160 лет. Первая из них уже около 10-ти лет назад была обработана верхолазами, её двойную вершину пришлось значительно понизить, убрав сломанные и поврежденные части вершины. И вот в конце 2022 года было дано заключение о гибели этой ели, которая была последней из «ганнибаловских» на «Еловой аллее» в парке Михайловского.

2 февраля 2023 года после фотофиксации она была спилена. Проститься с почтенным деревом пришли сотрудники усадьбы, довелось увидеть это и экскурсантам, посетившим музей в тот день. После сноса ели был проведен подсчет годовых колец (для уточнения возраста), их оказалось 245. То есть, год «рождения» дерева – 1777. Если учесть, что оно высажено в аллею в возрасте порядка 7–10 лет, то посадка датируется 1784–1787 годом. Ядро ели подвержено гниению, в стволе имеются многочисленные осколки от снарядов, ржавые гвозди – следы Великой отечественной войны, по всей длине ствола – лётные отверстия жуков, под уцелевшей корой – их ходы.