Культура

Солдаты-срочники посетили Мирожский монастырь в Пскове

В минувшие выходные Мирожский монастырь в Пскове посетили солдаты-срочники артиллерийского полка 76-й дивизии ВДВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Их сопровождал отец Константин (Тарасов), настоятель храма Преполовения Пятидесятницы в Пскове, подворья Спасо-Елеазаровского женского монастыря. Отец Константин является духовником полка.

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели для солдат экскурсию с рассказом об истории, особенностях архитектуры и росписи Спасо-Преображенского собора.