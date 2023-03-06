Культура

Жены участников СВО побывали в Картинной галерее в Пскове

Жены участников СВО побывали в Псковском музее-заповеднике в преддверии Международного женского дня. Главной целью визита стало посещение Картинной галереи музея, которая располагается в здании Художественно-промышленной школы имени Фан-дер-Флита. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Перед началом экскурсии с приветственным словом к гостьям обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она отметила, что музей – это место, благодаря которому сегодня возможно увидеть, какой была женственность в различные эпохи, и «наступит день, когда вещи из обихода современной женщины также будут выставляться в музее в качестве экспонатов».

Гостьям подарили памятные сувениры – платки с изображением картин из собрания Псковского музея. После этого женщины отправились на обзорную экскурсию по экспозиции Картинной галереи, в которой представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.