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Культура

Концерт «Ступень к Парнасу» состоялся в Псковском колледже искусств

07.03.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Концерт студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся в Большом зале Псковского областного колледжа искусств 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказал заместитель директора по развитию Псковского областного колледжа искусств Игорь Герасимов, творческий визит студентов и преподавателей из Санкт-Петербурга состоялся в рамках недавно подписанного договора о сотрудничестве двух образовательных учреждений.

Псковским зрителям представили концертную программа Gradus ad Parnassum или «Ступень к Парнасу», участниками которой стали студенты Санкт-Петербургского музыкального училища: Софья Цыпруш (скрипка), Юнона Филимонова, Владислав Ишенин, Ульяна Власова, Роман Родионов (фортепиано). Автор и организатор проекта – Татьяна Филимонова.

В концерте прозвучала камерно-инструментальная музыка отечественных и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера, С. С. Прокофьева, И. С. Баха, Л. ван Бетховена, Ф. Листа.

В перспективе планируется целый ряд совместных концертов, творческих встреч, конференций, мастер-классов с участием студентов и преподавателей из Санкт-Петербурга и Пскова.

Теги: #Псковский колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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