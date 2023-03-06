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Культура

Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове

07.03.2023 13:13|ПсковКомментариев: 0

Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Пскове 8 марта в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Изюминкой музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала, украшенных красивой иллюминацией», - рассказали в музее.

Познавательное путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль Картинной галереи, костела и Палат у Сокольей башни. Затем гости посетят выставку в Поганкиных палатах «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи».

Место сбора группы: Фойе главного корпуса Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Стоимость: 300 рублей за человека – взрослые, 200 рублей за человека – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.

Теги: #Псковский музей-заповедник #экскурсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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